Рамос сказал, что у «Реала» девять жизней, как у кошки

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что мадридцы без боя не отдадут первую строчку в испанской Примере, отметив, что у «сливочных» девять жизней, как у кошки. Подопечные Зинедина Зидана в 25-м туре сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (3:3) и отстают от лидирующей «Барселоны» на одно очко, однако имеют один матч в запасе.
«Реал» не сдастся без боя. У нас девять жизней, как у кошки. В этом клубе вы находитесь под давлением с самого начала сезона. Даже когда мы были далеко впереди «Барселоны», мы не думали, что выиграли чемпионат. Наша судьба в наших руках. В субботу нас ждёт важный матч, который нужно выиграть», — цитирует Рамоса пресс-служба «Реала».
4 марта мадридцы на выезде сыграют против «Эйбара». Начало – 18:15 мск.