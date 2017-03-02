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Рамос сказал, что у «Реала» девять жизней, как у кошки

2 марта 2017, четверг. 11:27. Футбол
Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что мадридцы без боя не отдадут первую строчку в испанской Примере, отметив, что у «сливочных» девять жизней, как у кошки. Подопечные Зинедина Зидана в 25-м туре сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (3:3) и отстают от лидирующей «Барселоны» на одно очко, однако имеют один матч в запасе.

«Реал» не сдастся без боя. У нас девять жизней, как у кошки. В этом клубе вы находитесь под давлением с самого начала сезона. Даже когда мы были далеко впереди «Барселоны», мы не думали, что выиграли чемпионат. Наша судьба в наших руках. В субботу нас ждёт важный матч, который нужно выиграть», — цитирует Рамоса пресс-служба «Реала».

4 марта мадридцы на выезде сыграют против «Эйбара». Начало – 18:15 мск.
Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Серхио Рамос
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2 марта 2017, четверг
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