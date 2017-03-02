Симеоне: не надо поддаваться слишком сильным эмоциям при победах и поражениях

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» отметил значение ровного психологического настроя для достижения успехов. Аргентинский специалист считает, что не стоит впадать в крайности эмоционального фона как при неудачах, так и во время успехов.
«Футболист и тренер должны действовать одним и тем же образом. Если побеждаешь, то должен повторить это в следующей игре. А когда проигрываешь, появляется новый шанс победить. Психологическое состояние должно быть сбалансированным. Ты не должен слишком расстраиваться при поражениях и ликовать сверх меры при победах», — цитирует Симеоне AS.
С галисийской командой «Атлетико» встретится 2 марта на поле соперника.