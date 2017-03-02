Бутрагеньо: решение Луиса Энрике? «Реалу» хватает и своих забот

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо отметил, что с уважением относится к решению главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике. Последний покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.
«Решение Луиса Энрике? «Реалу» хватает и своих забот. Я сам отношусь с абсолютным уважением к его решению. Нам же теперь надлежит сосредоточиться на наших задачах. Нам нужно побеждать в каждом матче. Они все будут финалом для «Реала», — приводит слова Бутрагеньо испанское интернет-издание Sport.
Луис Энрике объявил о своём решении футболистам каталонской команды после домашней победы в матче 25-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (6:1). Клуб назовёт имя его преемника не ранее 1 июля.