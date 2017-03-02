У. Дембеле: встретился с Клоппом, но сказал ему, что хочу перейти в «Боруссию» Д

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле рассказал, что прошлым летом встретился с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Немецкий специалист пытался убедить Дембеле перейти в стан мерсисайдцев, однако игрок предпочёл английскому гранду «Боруссию».
«Я встретился с Клоппом в Париже, но сказал ему, что хочу перейти в «Боруссию», — приводит слова Дембеле FourFourTwo.
До перехода в немецкий клуб Дембеле, за которого заплатили € 15 млн, защищал цвета «Ренна». По итогам 22 туров чемпионата Германии он принял участие в 21 матче, став автором 5 голов и 9 результативных передач.