ФИФА может приостановить членство ассоциации футбола Аргентины

Международная федерация футбола может приостановить членство ассоциации футбола Аргентины (AFА), если не будут выполнены все требования в процессе выборов нового президента организации.
Как сообщает Reuters, ФИФА в своём заявлении призвала AFA рассматривать КОНМЕБОЛ как инструмент регуляции во время выборов нового главы организации. В ином случае ассоциации футбола Аргентины может быть наказана, в том числе до временным лишением членства в ФИФА.
Выборы нового президента AFA запланированы на 29 марта 2017 года.