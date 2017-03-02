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Маслов: трансферы Селихова и Джикии в «Спартак» укрепили репутацию «Амкара»

2 марта 2017, четверг. 13:39. Футбол
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов подвёл итоги трансферной кампании, отметив, что продажа Александра Селихова и Георгия Джикии в «Спартак» укрепила репутацию пермской команды.

«Этой зимой от клуба не требовалась повышенная активность на трансферном рынке. Сегодняшний „Амкар“ — это крепкая команда с достаточно длинной скамейкой запасных, так что большого количества приобретений мы не планировали. Футболисты, которые уже сейчас могут реально усилить команду, стоят дорого, и мы традиционно делаем ставку не на покупку звёзд, а на поиск игроков, которые могут проявить себя непосредственно в „Амкаре“.

К сожалению, нам не удалось осуществить все свои планы в этом направлении. Мы просматривали двух молодых защитников — Артёма Семейкина из Белгорода и Алексея Грицаенко из Владивостока, но не смогли договориться об их трансферах. Жаль, что так произошло, тем более что оба футболиста очень хотели играть за „Амкар“. Но люди, от которых зависело принятие решений, оказались не готовы эти решения принять! Насколько я знаю, Алексеем Грицаенко помимо „Амкара“ интересовались два российских топ-клуба, которые наверняка были готовы заплатить за переход футболиста гораздо больше, чем мы. Но и им не удалось договориться. В результате в проигрыше оказались все — и сам игрок, и клубы, и как следствие футбол!

А вот наши переговоры с топ-клубами были чёткими и профессиональными. Трансферы Александра Селихова и Георгия Джикии в „Спартак“, а также переход Алексея Гасилина из „Зенита“ осуществлялись с учётом интересов всех сторон. Можно даже сказать, что благодаря этому выиграл весь наш футбол. При этом для „Амкара“ было важно ещё и другое — эти трансферы способствовали укреплению репутации клуба. Благодаря чему свой выбор в пользу „Амкара“ сделал Алексей Гасилин — талантливый футболист, имевший массу вариантов продолжения карьеры», — цитирует Маслова пресс-служба пермского клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Спартак Денис Маслов
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