Пухов: чтобы приблизиться к основе ЦСКА, надо прибавлять во всех аспектах

Полузащитник молодёжной команды ЦСКА Тимур Пухов в интервью клубной пресс-службе рассказал об опыте работы с основным составом в период работы Леонида Слуцкого, а также порассуждал о том, в каких компонентах игры ему необходимо прибавлять, чтобы приблизиться к основе «армейцев».
«Поначалу волновался, но на вторую-третью тренировки уже спокойно выходил. Быстро привыкаешь, волнение уходит, и многое начинает получаться. А на первой тренировке была беда, конечно (смеётся). Леонид Викторович поставил четырёх молодых против опытных, и нас просто отвозили! В последующие дни, правда, вошли в колею. Думаю, это был хороший опыт, повысилась уверенность. Если и там что-то удаётся, то получаешь большую эмоциональную подпитку. После такой практики ещё больше хочется работать, чтобы попасть обратно, использовать каждый свой шанс. Все туда стремятся.
На тренировках в основном шёл рабочий процесс, индивидуальных бесед как таковых не было. Но когда выходили на товарищеские матчи, Сергей Иванович Овчинников всегда напутствовал: говорил, что не надо бояться, что я должен брать игру на себя, не отдавать никому не нужные передачи назад, идти только вперёд. Первым матчем, когда играли с «Торпедо» на „Арене ЦСКА“, остался неудовлетворён. Впереди получал мало мячей и опускался за ними, хотя Слуцкий говорил, что это неправильно, надо было ждать передачи выше. А я по всему полю носился, чтобы быть на мяче (улыбается). Эмоций много было.
Чего не хватает, чтобы приблизиться к основе? Думаю, всё-таки надо лучше отрабатывать в отборе. Тот же Головин не любил отбирать, а теперь — один из лучших по этому показателю в Премьер-Лиге. Но вообще, надо прибавлять во всех аспектах: скорости, быстроте мышления и так далее», — поведал Пухов.