Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии — ВОР, ХАМ и КАА

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии — ВОР, ХАМ и именной КАА, сообщает «Лайф».
Суперкар Lamborghini Aventador, который Кокорин приобрёл весной прошлого года, украшен номером серии ХАМ. На внедорожник Mercedes G63 AMG форвард сборной России повесил табличку ВОР, а Bentley, на котором Кокорин и был остановлен за нарушение ПДД, украшен именной серией КАА (Кокорин Александр Александрович). В коллекции у 25-летнего Кокорина помимо вышеназванных автомобилей есть также Rolls-Royce. Все элитные автомобили игрока имеют цифровое сочетание 009.
По данным ГУ МВД, 25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»). Статья предусматривает административный штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев.