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Суарес: если мы забили 4 гола «Реалу», то почему бы не сделать это с «ПСЖ»?

3 марта 2017, пятница. 06:21. Футбол
Для нападающего «Барселоны» Луиса Суареса мысль о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов не выглядит утопической. В первой игре 1/8 финала турнира каталонская команда потерпела на выезде поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4.

«Да, задача перед нами стоит очень сложная, но её нельзя назвать невыполнимой. Если эта команда хочет остаться в истории «Барселоны» и футбола, то должна выйти на поле со стремлением победить соперника с соответствующим счётом. Если мы забили четыре гола «Реалу» на выезде, то почему бы не сделать это с «ПСЖ» на «Камп Ноу»? – приводит слова Суареса Onda Cero.

«Барселона» победила «Реал» со счётом 4:0 в гостевом матче 12-го тура Примеры в сезоне-2015/16.

Ответная игра между каталонской командой и «ПСЖ» состоится 8 марта.
Источник: Onda Cero Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона ФК Реал Мадрид Луис Суарес
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