Суарес: если мы забили 4 гола «Реалу», то почему бы не сделать это с «ПСЖ»?

Для нападающего «Барселоны» Луиса Суареса мысль о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов не выглядит утопической. В первой игре 1/8 финала турнира каталонская команда потерпела на выезде поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4.
«Да, задача перед нами стоит очень сложная, но её нельзя назвать невыполнимой. Если эта команда хочет остаться в истории «Барселоны» и футбола, то должна выйти на поле со стремлением победить соперника с соответствующим счётом. Если мы забили четыре гола «Реалу» на выезде, то почему бы не сделать это с «ПСЖ» на «Камп Ноу»? – приводит слова Суареса Onda Cero.
«Барселона» победила «Реал» со счётом 4:0 в гостевом матче 12-го тура Примеры в сезоне-2015/16.
Ответная игра между каталонской командой и «ПСЖ» состоится 8 марта.