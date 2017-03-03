Конте: хочу остаться в «Челси» надолго и построить что-то важное

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что хочет работать с лондонским клубом как можно дольше и построить что-то важное. Итальянский специалист был признан лучшим тренером Лондона 2017 года.
«Я благодарен судьбе за этот опыт. Пока моя семья осталась в Италии, но я надеюсь, что в ближайшее время они приедут и останутся тут со мной. Я нуждаюсь в них.
Надеюсь, что буду работать в «Челси» на протяжении длительного времени. Обычно, когда вы начинаете какой-то проект, то хотите оставаться в нём в течение многих лет, построить с клубом что-то важное. Чтобы это сделать, нужно время.
Не могу сказать, что начало было лёгким, учитывая, что прошлый год для «Челси» был плохим, но я рад, что футболисты проявили характер и вернулись в борьбу за титул.
Самое главное – это успех клуба, игроков и тренера. Я был уверен, что могу конкурировать с другими хорошими тренерами АПЛ. Теперь важно продолжать эту политику, мы хотим оставаться на вершине таблицы», — цитирует Конте Evening Standard.
Контракт 47-летнего Антонио Конте истекает летом 2019 года.