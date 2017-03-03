Мотта может продлить контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта в ближайшее время может продлить контракт с парижанами. Об этом сообщает L’Equipe.
Контракт 34-летнего футболиста истекает в июне этого года, но руководство «ПСЖ» заинтересовано в том, чтобы Мотта остался. Новый договор будет продлён на один сезон. Наставник парижан Унаи Эмери также выступает за то, чтобы итальянец продолжил играть в «ПСЖ».
Тьяго Мотта выступает за столичный французский клуб с января 2012 года, куда перешёл из «Интера». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 официальных матчах за «ПСЖ», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.