Симонян: не знаю, будет ли назначен спортдиректор РФС, но пока на посту Лексаков

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о том, кто будет назначен на должность спортивного директора РФС. По его словам, пока эту должность занимает технический директор организации Андрей Лексаков.
«Вопрос о должности спортивного директора РФС нужно конкретно задать Виталию Мутко. Пока совмещением постов занимается технический директор РФС Андрей Лексаков. Будет ли назначен спортивный директор, пока сказать не могу», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.