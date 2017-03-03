Дубли Бухарова и Азмуна помогли «Ростову» разгромить «Томь»

В первом матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» встречалась с «Ростовом». Номинальным хозяином встречи являлась «Томь», однако встреча проходила на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой местной команды со счётом 6:0.
В составе победителей дубли оформили Александр Бухаров и Сердар Азмун, а ещё по голу на свой счёт записали Марко Девич и Александр Ерохин. Таким образом, «Томь» продлила до 11 матчей серию без побед в РФПЛ.
В таблице РФПЛ «Ростов» (28 очков) поднялся на пятое место, а «Томь» (9 очков) располагается на последней строчке.
А завтра в РФПЛ будет ещё интереснее. Поучаствуй в главных событиях тура!