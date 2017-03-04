Луис Энрике: у меня идеальные отношения с игроками «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике опроверг информацию о том, что у него натянутые отношения с футболистами команды. Она была распространена испанскими СМИ до того, как наставник сине-гранатовых объявил о своём решении покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
«Я не верю в то, что в будущем мы можем навредить друг другу. Сегодня у меня идеальные отношения с игроками «Барселоны». Думаю, что с течением лет я сохраню такие отношения с футболистами», — приводит слова Луиса Энрике Marca.