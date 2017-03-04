Пилявский: когда в «Рубин» пришёл Грасия, многие игроки начали искать аренды

Защитник «Зари» Андрей Пилявский, ранее выступавший за «Рубин», объяснил, почему не смог закрепиться в казанском клубе.
«Все смотрят на ситуацию поверхностно, собирают информацию и слухи, но мало кто знает ситуацию изнутри. Если брать в общем, то на ситуацию повлияла смена тренера. Когда я пришёл, командой руководил Валерий Чалый. Но сначала я не мог полноценно играть из-за проблем со спиной, выпав на полтора месяца. И как только я залечивал повреждение, через некоторое время боль снова возвращалась. Пока я так боролся с травмой, тренер, по всей видимости, изменил своё мнение обо мне, хотя здесь сложно сказать однозначно.
А по окончании сезона в «Рубин» пришёл испанец Хавьер Грасия, который привнёс не только новое виденье футбола, но и привёл свою команду и новых футболистов (если не ошибаюсь, сразу семь или восемь человек). Всё время происходили трансферы, среди которых был и новый центральный защитник. В общем, всё стало понятно, и многие игроки начали искать аренды.
Понятно, что РФПЛ сильнее УПЛ. В России сразу ряд клубов ведут ровную борьбу за чемпионство, есть отличная конкуренция между шестью или семью клубами. Также посещаемость на большом уровне, что тоже большой плюс», — цитирует Пилявского SportArena.