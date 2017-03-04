Сакки: Белотти — пример для молодых, хотя Бог не дал ему огромного таланта

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки похвалил форварда «Торино» Андреа Белотти.
«Белотти даёт молодым игрокам сил, он заряжает их верой в себя. Он — пример для любого футболиста, потому что Бог не благословил его огромным талантом, но зато дал ему большие ценности: великодушие, энтузиазм и страсть. Андреа сделал огромный шаг вперёд и будет продолжать прогрессировать. Он — тот игрок, который стремится к совершенству», — цитирует Сакки Football Italia.
23-летний Белотти забил 19 мячей в 23 матчах этого сезона серии А.