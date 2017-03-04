Рашфорд: благодаря Моуринью моя игра стала более совершенной

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отметил роль главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью в своём развитии.
«Жозе многое даёт мне на поле и за его пределами, это сильно помогает моей карьере. Те, кто находятся рядом, понимают, о чём я говорю, потому что видят, как сильно я прибавил. Иногда бывает трудно сделать то, что ты задумаешь в своей голове, но Моуринью помог мне в этом. Моя игра стала более совершенной благодаря ему.
Люди понимают больше, чем я, но я ещё совсем молод. Другие люди в других клубах могут вообще не играть, находясь в подобной ситуации. Даже просто тренироваться с основой „МЮ“ каждый день — это огромное подспорье для моего развития», — цитирует Рашфорда Sky Sports.