Мозес: сейчас я показываю лучший футбол за всю свою карьеру

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес, который на этой неделе продлил контракт с лондонцами, оценил свою игру в нынешнем сезоне.
«Я считаю, что это лучший футбол, в который я играл за свою карьеру, и то, что я выступаю в таком крупном клубе, как «Челси», делает этот факт ещё более значимым. Я чувствую, что прогрессирую, и я просто хочу продолжать учиться, осваиваться на этой позиции и прибавлять. С каждым матчем я ощущаю себя ещё более комфортно и больше верю в себя.
Я рад, что больше забиваю в этом сезоне, но полагаю, что могу забить ещё больше. Моменты будут всегда, и, думаю, я ещё забью. Нам важны каждый матч и каждая тренировка. Мы упорно трудимся, бегаем, есть у нас пара выходных или нет. Мы будем полностью готовы, в этом сезоне мы все в хорошей форме, и тренер следит за тем, чтобы мы всё делали правильно и правильно питались. Нам идут на пользу победы», — цитирует Мозеса сайт «Челси».