ЦСКА – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В субботу, 4 марта, в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» состоится матч 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Александром Егоровым из Саранска.
Ранее друг с другом команды встречались 146 раз. 66 раз победу праздновали футболисты ЦСКА, 42 матча завершились вничью, а 38 раз сильнее оказывались игроки «Зенита». Последняя встреча между соперниками состоялась в августе 2016 года и завершилась ничьей (1:1).
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