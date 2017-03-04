«Боруссия» Д – «Байер»: текстовая трансляция начнётся в 17:30

4 марта в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 23-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Байером». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Байер».
Ранее команды встречались друг с другом 51 раз. 18 матчей завершились победой «Боруссии», 14 раз команды сыграли вничью, а 19 раз сильнее оказались футболисты «Байера». Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Байера» со счётом 2:0.