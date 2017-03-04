«Барселона» — «Сельта»: Туран сможет сыграть, Андре Гомеш матч пропустит

Оправившийся от травмы полузащитник «Барселоны» Арда Туран включён в заявку команды на матч 26-го тура испанской Примеры с «Сельтой».
Турецкий хавбек ещё в середине недели получил от врачей разрешение вернуться на поле, но игру со «Спортингом» (6:1) пропустил.
В то же время матч с «Сельтой» пропустит полузащитник Андре Гомеш. Как сообщается на официальном сайте каталонцев, португалец заболел и не смог тренироваться в пятницу.
В лазарете команды Луиса Энрике по-прежнему остаются защитники Жереми Матьё и Алейкс Видаль.
Матч «Барселона» — «Сельта» состоится на стадионе «Камп Ноу» в субботу, 4 марта. Начало — в 22:45 мск.