Перотти: мучительно осознавать, что по таланту я даже близко не на уровне Тотти

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти поделился впечатлениями о жизни в Риме, а также о работе с форвардом команды Франческо Тотти и бывшим партнёром по «Бока Хуниорс» Хуаном Романом Рикельме.
«Рим – это город, который на тебя давит. Однако это давление должно мотивировать, а не держать твоё сердце в страхе. Я люблю этот город. Мы с женой не представляем лучшего места для жизни. Думаю, для меня здесь всё лучшее впереди. Надеюсь, что ещё не достиг своего пика.
Мне посчастливилось выступать бок о бок с такими игроками, как Хуан Роман Рикельме и Франческо Тотти. Мучительно видеть их каждый день на тренировке и осознавать, что по таланту я никогда не смогу даже приблизиться к их уровню. Это как барьер между нами, который невозможно преодолеть», — цитирует Перотти Football Italia.
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