В «Томи» надеются полностью погасить задолженности по зарплате к концу марта

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв сообщил, что клуб начал погашать задолженности по заработной плате и рассчитывает полностью рассчитаться с футболистами к концу марта. На этой неделе стало известно, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов.
«Ребята получили деньги. За сколько месяцев? Каждый по-разному. С теми футболистами, которые покинули «Томь», тоже рассчитались — с кем-то частично, с кем-то полностью. Надеемся, полностью погасим задолженности к концу марта», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.