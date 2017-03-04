Евдокимов: на следующей неделе «Оренбург» хочет заявить Драгуна

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сообщил, что состав команды пополнит бывший полузащитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Станислав Драгун. Прошедшей зимой «Динамо» расторгло контракт с 28-летним белорусским хавбеком.
«На следующей неделе мы хотим заявить Драгуна. Это будет наше последнее приобретение», — заявил Евдокимов на пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба «Оренбурга».
В текущем первенстве Футбольной национальной лиги Драгун сыграл в 12 матчах (три — в стартовом составе).