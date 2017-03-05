Дубль Бакки принёс «Милану» победу над «Кьево»

«Милан» одержал победу над «Кьево» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и закончилась со счётом 3:1.
На 24-й минуте Карлос Бакка вывел хозяев вперёд, однако незадолго до свистка на перерыв гости отыгрались благодаря мячу Джонатана де Гузмана, реализовавшего пенальти. Тут же Бакка имел шанс сделать дубль, но не забил с 11-метровой отметки. Впрочем, на 70-й минуте колумбиец таки забил второй мяч «Милана», а на 82-й минуте Джанлука Лападула голом с пенальти установил окончательный счёт в матче.
«Милан» набрал 50 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (35) идёт 11-м.