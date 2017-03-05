Монтелла: Бакка провёл блестящий матч, теперь мы увидим настоящего Карлоса

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от игры нападающего Карлоса Бакки в матче 27-го тура итальянской Серии A с «Кьево» (3:1). Колумбийский форвард в прошедшем на стадионе «Сан-Сиро» матче оформил дубль и не забил пенальти.
«Бакка провёл блестящую игру, забил два гола. Он футболист международного уровня. Я уже говорил вчера: с этого момента и до конца сезона мы увидим настоящего Карлоса», — приводит слова Монтеллы официальный сайт «Милана».
В текущем сезоне 30-летний Бакка провёл 23 матча в итальянском чемпионате и забил 11 мячей (четыре с пенальти).