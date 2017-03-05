Моуринью: мы с Ибрагимовичем из поколения уличного футбола, футбола для мужиков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал стычки форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича с защитником «Борнмута» Тайроном Мингсом. Последний в первом тайме вчерашнего матча между командами (1:1) наступил шведу ногой на голову, а тот через несколько минут ударил оппонента локтем в лицо во время единоборства.
«Златан – большой мальчик. Мы из поколения уличного футбола, футбола для мужиков. Мы не из того поколения, у которого принято идти к журналистам и плакаться о случившемся», – цитирует Моуринью BBC Sport.
Видео эпизодов можно посмотреть на YouTube.