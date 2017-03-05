«Сандерленд» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

В воскресенье, 5 марта, в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и « Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:00 мск и будет транслироваться в эфире телеканала «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Манчестер Сити».
Ранее друг с другом команды встречались 144 раза. 49 матчей завершились победой «Сандерленда», 26 раз команды сыграли вничью, и 69 раз сильнее оказались игроки «Манчестер Сити». Последняя встреча между этими командами состоялась в августе прошлого года и завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
В таблице английского первенства «Сандерленд» (19 очков) располагается на 20-й строчке, а «Манчестер Сити» (52 очка) занимает четвёртое место.