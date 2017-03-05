Тарханов: за исключением двух моментов «Урал» ничего не дал сделать «Амкару»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю победу над «Амкаром» (1:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Хоть мы и говорим, что Кубок не повлиял, но есть сложность в этом плане. Хотя я считаю, что футболисты выдержали, достаточно организовано сыграли, были контратаки.
«Амкар» — очень хорошая команда, недаром они занимают такое высокое место. Организованная, атлетичная команда, много навесов, передач на нападающих. Но наши защитники выдержали, за исключением двух моментов в первом тайме. Потом мы им ничего не дали сделать", — заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш утбол».