Скрипченко: «Локомотив» сегодня был быстрее «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 18-го тура РФПЛ.
«В перерыве попросил отодвинуть игру и играть более цепко в средней зоне, но, к сожалению, пропустили гол, и мы совсем растерялись. Соперник сегодня был быстрее, а нам не хватало скорости в атакующих действиях. Даже когда мы проигрывали, нужно было более агрессивно постараться спасти матч, но мы, к сожалению, подсели.
Повлияло ли то, что домашний матч играли не в Самаре, а в Уфе? Безусловно, играть на своём стадионе приятно, когда есть большая поддержка болельщиков. Сегодня тоже благодарен болельщикам, которые приехали из Самары поддержать нас в этом матче. Мы ощущали эту поддержку, пускай она даже была немногочисленна. Мы болельщикам благодарны.
Ещё 12 матчей впереди, вся борьба впереди. Поражение, конечно, неприятно, но мы смотрим вперёд с оптимизмом. Эту игру нужно проанализировать, сделать выводы определённые и двигаться дальше», — заявил наставник самарской команды в эфире телеканала «Наш футбол».