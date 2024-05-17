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Форвард «Ахмата» Конате высказался о своём будущем в команде

Форвард «Ахмата» Конате высказался о своём будущем в команде
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал своё будущее в грозненской команде. Контракт буркинийского форварда с клубом истекает летом 2024 года.

«Ахмат» — это клуб, который мне дал шанс. Меня приняли как дома. Тут все тебе улыбаются, дружат. Это очень приятно. Если честно, я хочу ещё достичь другой цели в моей карьере, потому что я не хочу оставаться на одном уровне.

Я хочу чего‑то большего, потому что я футболист и люблю, когда цель труднодостижима, отдавать себя максимально, на 200%. Сейчас пока у меня есть две игры. Ещё ничего не решили с агентом, но я стараюсь закончить сезон в хорошей форме. А дальше посмотрим. Но пока ничего ещё не решено», — сказал Конате в эфире «Матч ТВ».

26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний Мохамед Конате провёл 27 матчей, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. Буркинийский форвард является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.

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