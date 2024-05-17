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Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал отказ клубу в лицензии для участия в РПЛ

Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал отказ клубу в лицензии для участия в РПЛ
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался по поводу отсутствия у клуба лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге следующего сезона. Напомним, тульскому клубу отказали в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.

«Разумеется, эта новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации, это все отвлекает от цели и идей. Проделать такой объем работы — и в конце об этом узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее.

Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьёзный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается — команды сначала непонятно, где базируются, где-то тренируются, не имея своего дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Напомним, после 32-х игр Первой лиги тульский «Арсенал» при равенстве очков делит четвёртое место, позволяющее участвовать в переходных матчах за выход в РПЛ, с московской «Родиной», имея в активе 52 очка.

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