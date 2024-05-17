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«Ювентус» направил Тьяго Мотте официальное предложение возглавить клуб — Романо

«Ювентус» направил Тьяго Мотте официальное предложение возглавить клуб — Романо
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«Ювентус» продолжает работать над подписанием итальянского специалиста Тьяго Мотты в качестве нового главного тренера туринского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ювентус» уже направил Мотте официальное предложение и ожидает ответа от 41-летнего специалиста, который на текущий момент возглавляет «Болонью».

Напомним, сегодня, 17 мая, «старая синьора» объявила об увольнении Массимилиано Аллегри, возглавлявшего туринский клуб с 2021 года.

После 36 туров итальянской Серии А подопечные Мотты набрали 67 очков и на текущий момент занимают третье место, гарантировав себе квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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