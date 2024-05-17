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Стало известно, кто станет временным тренером «Ювентуса» после увольнения Аллегри

Стало известно, кто станет временным тренером «Ювентуса» после увольнения Аллегри
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Уругвайский специалист Паоло Монтеро, возглавляющий молодёжку «Ювентуса», станет временно исполняющим обязанности главного тренера основной команды «старой синьоры». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, о назначении Монтеро на пост временно исполняющего обязанности главного тренера «Ювентуса» будет объявлено завтра, 18 мая.

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство туринского клуба направило официальное предложение стать новым главным тренером «Ювентуса» итальянскому специалисту Тьяго Мотте, на текущий момент возглавляющего «Болонью».

Напомним, сегодня, 17 мая, «старая синьора» объявила об увольнении Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.

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