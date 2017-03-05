«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:3. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с участием «Крыльев Советов» и «Локомотива»
Встреча состоялась в воскресенье, 5 марта, в Уфе и завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:0. Красно-зелёные вышли вперёд на 60-й минуте — свой первый гол за «Локомотив» забил Ари. На 68-й минуте бразилец сумел оформить дубль. Окончательный результат на 88-й минуте установил Алексей Миранчук.
Видеообзор матча «Крылья Советов» — «Локомотив» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.