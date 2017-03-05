Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после домашней ничьей со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ сообщил, что форвард Фёдор Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (9 марта).
«Обидно ещё, что мы потеряли игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора Смолова, возможно, небольшой надрыв, а возможно и нет. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле, у нас только Измайлов не в общей группе, остальные ребята уже готовы», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.