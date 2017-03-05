Кутепов: у меня было ощущение, что «Спартак» играет дома

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал ничью в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» и поблагодарил болельщиков клуба. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.
«У меня было ощущение, что мы играем дома, спартаковских болельщиков было очень много, и их было прекрасно слышно. Спасибо большое, что их так много приехало в «Краснодар».
Что касается игры, то мы могли победить, но получилось так, как получилось. Мы должны были выигрывать в этом матче. Что касается судейства, то я не хочу комментировать эпизоды с назначенными пенальти и неназначенными пенальти», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.