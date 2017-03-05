Орлов: Кокорин до сих пор шалопай, но он ещё повзрослеет

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине после того, как тот угодил в очередную скандальную ситуацию.
«Саша Кокорин — добрый парень. Но он до сих пор шалопай, инфантильный. Я думаю, он ещё повзрослеет», — сказал Орлов в эфире программы «После футбола».
25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре в Москве инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»).
Ранее Орлов говорил, что ему удалось выяснить, что в истории про Кокорина очень много лжи.