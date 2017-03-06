Форвард «Сампдории» Шик забил в этом сезоне шесть голов после выхода на замену

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик довёл до шести количество голов, забитых им после выхода на замену в матчах нынешнего сезона Серии А. В субботу, 4 марта, 21-летний чешский футболист вышел на замену на 62-й минуте домашнего матча 27-го тура с «Пескарой» (3:1) и уже шесть минут спустя поразил ворота соперника.
Шесть голов после выхода на замену — это лучший показатель нынешнего сезона в пяти ведущих европейских лигах (Испания, Германия, Англия, Италия, Франция), сообщает Football Italia.
В текущем сезоне Серии А Шик в общей сложности сыграл 763 минуты в 21 матче — в среднем примерно 35 минут за игру. Помимо шести голов после выхода на замену он также один раз отличился, будучи игроком стартового состава.