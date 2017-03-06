Луис Энрике: Иньесту каждый раз нужно беречь всё больше

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что рассчитывает на 32-летнего полузащитника команды Андреса Иньесту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Иньеста оказался на скамейке запасных в домашнем матче 26-го тура Примеры с «Сельтой» (5:0) и в целом сыграл в этой встрече около 25 минут.
«Иньесту каждый раз нужно беречь всё больше. Но к игре с «ПСЖ» он подходит в лучших кондициях. Я говорил с ним, и мы пришли к выводу, что лучше дозировать для него нагрузку. Он сейчас на своём лучшем уровне, и 25 минут в матче с «Сельтой» должно хватить для успешной игры с «ПСЖ», — цитирует Луиса Энрике Mundo Deportivo.
Игра между каталонцами и парижанами состоится 8 марта.