Дракслер считает, что в игре с «Барселоной» «ПСЖ» нужно атаковать

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» поделился ожиданиями от встречи. В первой игре на своём поле подопечные Унаи Эмери разгромили грозного соперника со счётом 4:0.
«Конечно, такой счёт делает подготовку к ответной игре несколько специфичной. Но именно в этом и специфика турнира. В Лиге чемпионов никогда не знаешь, как будут развиваться события. Мы победили с крупным счётом, однако знаем, насколько сильна «Барселона». Думаю, что для нас будет важно атаковать, а не только защищаться», — цитирует Дракслера официальный сайт парижского клуба.