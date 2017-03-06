Оргкомитет ЧМ-2018 встретился с представителями британской полиции

В Москве состоялась встреча оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018» с представителями британской полиции, сообщает «Российская газета».
В столицу России приехал руководитель футбольного подразделения полиции Великобритании Марк Робертс.
Как рассказал глава оргкомитета Алексей Сорокин, они обсудили вопросы безопасности на предстоящем мировом первенстве.
Сорокин и Робертс также посетили стадион «Лужники», который находится в завершающей стадии реконструкции.
Подобные встречи будут организованы также и с представителями других стран, чьи команды выступят не только на чемпионате мира, но и на Кубке конфедераций в этом году.