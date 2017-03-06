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Оргкомитет ЧМ-2018 встретился с представителями британской полиции

6 марта 2017, понедельник. 14:25. Футбол
В Москве состоялась встреча оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018» с представителями британской полиции, сообщает «Российская газета».

В столицу России приехал руководитель футбольного подразделения полиции Великобритании Марк Робертс.

Как рассказал глава оргкомитета Алексей Сорокин, они обсудили вопросы безопасности на предстоящем мировом первенстве.

Сорокин и Робертс также посетили стадион «Лужники», который находится в завершающей стадии реконструкции.

Подобные встречи будут организованы также и с представителями других стран, чьи команды выступят не только на чемпионате мира, но и на Кубке конфедераций в этом году.
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
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Алексей Сорокин ЧМ-2018
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6 марта 2017, понедельник
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