Беленовым интересуются клубы из Италии, Испании и Турции

К голкиперу Александру Беленову, который в феврале перешёл из «Анжи» в «Уфу», проявляют интерес зарубежные клубы.
По информации «Чемпионата», 30-летним российским вратарём интересуются клубы из Италии, Испании и Турции.
Контракт Беленова с «Уфой» рассчитан до лета 2017 года. Ранее он выступал за «Кубань», «Спартак» и «Салют».
В текущем сезоне голкипер сыграл в 18 матчах российской Премьер-Лиги и отразил четыре пенальти, повторив достижение Юрия Шишкина.
Успей заявить свою команду в турниры на базе заключительной встречи 18-го тура РФПЛ «Анжи» — «Рубин».