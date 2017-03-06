Билич: в «Вест Хэме» меня совсем не беспокоит только вратарская позиция

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич в преддверии матча 27-го тура АПЛ с «Челси» (6 марта) ответил на вопрос о резервном вратаре синих Асмире Беговиче, который минувшей зимой мог стать игроком «молотобойцев».
«Слухи связывали нас со многими игроками в последние полтора года, включая голкипера «Челси» Асмира Беговича. Хотя я несколько раз говорил, что единственная позиция в команде, которая меня совершенно не интересует и не волнует, — вратари. Я полностью доволен нашей нынешней бригадой.
Вы никогда не можете быть хоть в чём-то на 100% уверены в футболе. Возможно, один из вратарей клуба постучится в дверь и скажет, что он чем-то недоволен, но, даже если это произойдёт, я попытаюсь убедить его остаться», — цитирует Билича Goal.