В Крыму директор школы прервала матч дворовых команд, посчитав его митингом

Директор одной из крымских школ прервала футбольный матч дворовых команд на школьном стадионе, объяснив это тем, что школьники проводят несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией Феодосии. Об этом информируют «Аргументы недели — Крым».
Как сообщили участники несостоявшегося матча в соцсетях, директор школы вызвала полицию и приказала забрать футбольные ворота, когда футболисты продолжили игру.
Подростки опубликовали видеозапись инцидента и в сопроводительном тексте подчеркнули, что в посёлке не проводится никаких спортивных массовых мероприятий для молодёжи и пожилых людей, в результате чего у них нет другого места для занятий спортом.
Руководитель феодосийского отдела образования Надежда Алексеенко, пояснила, что директор школы действовала в соответствии с соображениями безопасности, так как при массовом собрании подростков должны присутствовать медработник и представитель полиции.
По мнению главы администрации Феодосии Станислава Крысина, стадионы и спортивные площадки должны оставаться доступными для населения. Он отметил, что не считает действия директора учебного заведения правильными, и поручил подчинённым провести служебное расследование по данному факту.
Изучить видео можно в соцсети «ВКонтакте».