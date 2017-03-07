Азар: «Челси» хочет выиграть чемпионат Англии как можно скорее

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы команды над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в гостевом матче 27-го тура Премьер-лиги отметил, что синие мечтают о быстрой победе в чемпионате Англии. Подопечные Антонио Конте опережают ближайшего преследователя на 10 очков за 11 туров до завершения первенства.
«Мы хотим выиграть трофей как можно скорее. Мечтаем вернуть его на „Стэмфорд Бридж“. Антонио Конте — сильная личность, и он нам сильно помогает. Мне проще играть ближе к центру, тогда как в прошлом сезоне я играл на фланге и против меня одного порой действовали два соперника», — сказал Азар в интервью Sky Sports.