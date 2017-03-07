«Вердер» не будет продлевать контракт с Клаудио Писарро

Руководство и тренерский штаб бременского «Вердера» не намерены продлевать контракт с нападающим Клаудио Писарро, сообщает Kicker.
Сам перуанский футболист в свою очередь понимает закономерность такой позиции.
«Мне больше не удаётся играть на должном уровне», — сказал в связи с этим Писарро.
По итогам 23 туров чемпионата Германии 38-летний Писарро принял участие в 12 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 8 из них. Игрок стал автором одной голевой передачи, сам не сумев поразить ворота соперников. Действующий контракт Писарро с немецким клубом в силе до лета 2017 года.