Румменигге: критика в адрес Гётце? Это профессиональный футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге пожелал бывшему полузащитнику команды Марио Гётце скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Футболисту дортмундской «Боруссии» был поставлен диагноз «нарушение обмена веществ», и он на неопределённое время выбыл из строя.
«Гётце – достойный человек, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он вернётся в строй как можно раньше. Критика в адрес Гётце? Это профессиональный футбол, мы живём в этом мире. И когда ты не показываешь футбол соответствующего уровня, то звучит критика. Однако никто не знал о болезни Гётце», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.