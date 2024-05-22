Лукас Вера признался, что не знает, останется ли в «Оренбурге»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос по поводу своего будущего. Он признался, что не уверен, останется ли в стане оренбургской команды.

— В следующем сезоне ты продолжишь играть за «Оренбург» вне зависимости от лиги?

— Это даже не от меня зависит, а от многих моментов и факторов. Пока мы готовимся к матчу со «Спартаком», только об игре мысли.

— То есть решение будет после сезона?

— Не знаю, что произойдёт и как всё будет, — приводит слова Лукаса Веры «Матч ТВ».

27-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса Веры в € 3 млн.