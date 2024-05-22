Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Вера признался, что не знает, останется ли в «Оренбурге»

Лукас Вера признался, что не знает, останется ли в «Оренбурге»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос по поводу своего будущего. Он признался, что не уверен, останется ли в стане оренбургской команды.

— В следующем сезоне ты продолжишь играть за «Оренбург» вне зависимости от лиги?
— Это даже не от меня зависит, а от многих моментов и факторов. Пока мы готовимся к матчу со «Спартаком», только об игре мысли.

— То есть решение будет после сезона?
— Не знаю, что произойдёт и как всё будет, — приводит слова Лукаса Веры «Матч ТВ».

27-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса Веры в € 3 млн.

Материалы по теме
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: Лукас Вера наш игрок до 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android