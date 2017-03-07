Хави не видит проблемы в том, что «Барселона» не играет в «романтический» футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», проанализировал игру каталонской команды с тех пор, как её возглавил Луис Энрике. Многие считают, что сине-гранатовые уже не демонстрируют тот стиль игры, который называли романтическим футболом. Хави не возражает против этого, однако считает, что ничего страшного в этом нет.
«Романтики говорят, что это уже не та «Барселона». И это действительно так. Но если у тебя есть три футболиста, которым нет необходимости ждать до тех пор, пока созреет атака, то в чём проблема?» — приводит слова Хави L'Equipe.
Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона. Он возглавил «Барселону» перед стартом сезона-2014/15. Команда под его руководством выиграла чемпионат Испании (2014/15 и 2015/16), Кубок страны (2014/15 и 2015/16), Суперкубок Испании (2016), Лигу чемпионов (2014/15), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015).